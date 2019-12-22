Про це розповідають #Букви.
Ще до християнства наші предки святкували в цей день “сім’ї сонця”, або “народження Коляди” – язичницького сонячного божества. Люди вірили, що цей день має величезне значення, зокрема, в день зимового сонцестояння поєднуються всі чотири стихії – вогню, землі, води і повітря. Цей день вважали магічним.
Церква ж согодні згадує зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
Прикмети в День зимового сонцестояння:
Погода, яка буде в цей день, буде і на Новий рік, 31 грудня.
Сильний вітер – до хорошого урожаю плодових дерев.
Дощ – на теплу і бездощові весну.
- У неділю, 22 грудня, в Україні прогнозується до +14 градусів тепла.