Сьогодні, 22 грудня, день зимового сонцестояння, найкоротший день і найдовша ніч у році.

Про це розповідають #Букви.

Ще до християнства наші предки святкували в цей день “сім’ї сонця”, або “народження Коляди” – язичницького сонячного божества. Люди вірили, що цей день має величезне значення, зокрема, в день зимового сонцестояння поєднуються всі чотири стихії – вогню, землі, води і повітря. Цей день вважали магічним.

Церква ж согодні згадує зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Прикмети в День зимового сонцестояння:

Погода, яка буде в цей день, буде і на Новий рік, 31 грудня.

Сильний вітер – до хорошого урожаю плодових дерев.

Дощ – на теплу і бездощові весну.