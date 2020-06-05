У п'ятницю, 5 червня, під час години запитань до Уряду народні депутати заслухають звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про роботу відомства, боротьбу з організованою злочинністю, охорону громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.

Про це повідомляють #Букви.

В порядку денному засідання Парламенту зазначено, що зі звіту Авакова почнеться засідання.

Після звіту міністра нардепи розглянуть законопроекти, що стосуються змін до державного бюджету на 2020 рік.

У другому читанні депутати розглянуть законопроект про збільшення штрафів за ненадання відповіді на депутатський запит і невиконання вимог комітетів. Також будуть розглянуті законопроекти щодо процедури банкрутства і щодо інфраструктури об’єктів будівництва.

Також на порядку денному є законопроект про надання права безкоштовної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.