Про це повідомляють #Букви.
В порядку денному засідання Парламенту зазначено, що зі звіту Авакова почнеться засідання.
Після звіту міністра нардепи розглянуть законопроекти, що стосуються змін до державного бюджету на 2020 рік.
У другому читанні депутати розглянуть законопроект про збільшення штрафів за ненадання відповіді на депутатський запит і невиконання вимог комітетів. Також будуть розглянуті законопроекти щодо процедури банкрутства і щодо інфраструктури об’єктів будівництва.
Також на порядку денному є законопроект про надання права безкоштовної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
- До цього в залі Верховної Ради збирали підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.