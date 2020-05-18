18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу - в цей день у 1944 році назад почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

Про це розповідають #Букви.

О 3:00 ранку 18 травня співробітники НКВС, яких до цієї справи було залучено 32 тис., вривалися в будинки, давали на збори від декількох хвилин до півгодини і зганяли людей. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами на залізничні станції Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли в різні місця СРСР. Для перевезення використали 67 ешелонів.

Так, мирне населення вивезли в Узбекистан і сусідні райони Казахстану та Таджикистану; невеликі групи були відправлені в Марійську АРСР та низку інших регіонів.

Згідно з офіційною радянською версією, “виселення” було пов’язане з “масовим дезертирством” 20 000 кримських татар на початку Другої світової війни, а також з нібито їх “повним колабораціонізмом” під час нацистської окупації півострова.

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.