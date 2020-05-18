Про це розповідають #Букви.
О 3:00 ранку 18 травня співробітники НКВС, яких до цієї справи було залучено 32 тис., вривалися в будинки, давали на збори від декількох хвилин до півгодини і зганяли людей. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами на залізничні станції Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли в різні місця СРСР. Для перевезення використали 67 ешелонів.
Так, мирне населення вивезли в Узбекистан і сусідні райони Казахстану та Таджикистану; невеликі групи були відправлені в Марійську АРСР та низку інших регіонів.
Згідно з офіційною радянською версією, “виселення” було пов’язане з “масовим дезертирством” 20 000 кримських татар на початку Другої світової війни, а також з нібито їх “повним колабораціонізмом” під час нацистської окупації півострова.
Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
- Раніше Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати безневинних жертв депортації, засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму і визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.
- Раніше Сейм Латвії з нагоди 75-ї річниці депортації кримських татар прийняв заяву, в якій визнав її геноцидом.