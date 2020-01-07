Сьогодні, 7 січня, православні та греко-католики святкують Різдво Христове - друге за значимістю після Великодня свято.

Згідно зі Святим писанням, Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Віфлеємі у сім’ї теслі Йосипа з Назарету та Марії (Богородиці), які прибули до Вифлеєму для участі в переписі населення. Не знайшовши місця для нічлігу родина була змушена переночувати в печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від непогоди.

Коли народився Ісус, над печерою зійшла Віфлеємська зірка – вона стала дороговказом трьом волхвам, які йшли принести дари Христу. Першими прийшли поклонитися пастухи, яким про цю подію сповістив янгол, потім волхви. Волхви піднесли Христу царські дарунки – золото, ладан і смирну.

У той же час цар Іудеї Ірод, почувши про народження нового царя, велів вбити всіх дітей у віці до 2 років. Йосипу ж з’явився ангел і попередив про небезпеку. Родина Йосипа була змушена переховуватися в Єгипті до смерті Ірода.

Народження Ісуса Христа дало можливість для порятунку душі і вічного життя для кожного вірного християнина.

Свято Різдва Христового – один з найурочистіших серед двунадесятих. Цей період називають Святки. В Україні здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.

Згідно з українською традицією, на Різдво за столом після святкової служби збирається вся родина, кажучи замість звичного привітання слова: “Христос рождається! Славімо його!”

7 січня закінчується піст і на стіл можна подавати м’ясні страви.

Головною різдвяною стравою вважається кутя – пшенична або рисова каша, змішана з родзинками, маком, медом, горіхами. Також на столі обов’язково повинен бути узвар – компот із сухофруктів.

Що можна робити на Різдво:

обов’язково сходити до церкви;

прийнято пекти пиріг з монеткою, той, кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах;

на Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близьких і друзям;

йдучи в гості, обов’язково треба принести з собою що-небудь їстівне;

в будинку обов’язково треба запалити свічки – вони привернуть тепло, затишок і багатство.

Що не можна робити на Різдво:

не можна прати, прибирати, шити, виносити сміття з хати;

заборонено ходити на полювання чи риболовлю;

всі страви на святковому столі треба спробувати;

не можна займатися прибиранням і побутовими справами;

не можна сваритися і лаятися;

на Різдво не ворожать;

відмовляти у допомозі нужденним – це вважається однією з головних заборон.

Різдво святкують 12 днів – до Водохреща, 19 січня. Цей період називається Святки.