Про це пишути #Букви.

Михайло народився 26 січня 1988 року в білоруському Гомелі. В Україні він жив спочатку в Донецьку і Кривому Розі, потім у Києві, в останні роки життя знімав житло в Білій Церкві.

Жизневский працював зварювальником, монтажником вікон, був позаштатним кореспондентом газети “Соборна Київщина”, захоплювався історією.

На Евромайдане він був мало не з перших днів.

Загинув Михайло Жизневский 22 січня 2014 року біля 9 години ранку. Поблизу стадіону “Динамо” на Грушевського снайпер вистрілив йому прямо в серце.

Фото: Петро Порошенко/Instagram

22 січня 2014 роки від кульового поранення також біля стадіону “Динамо” загинув і 20-річний Сергій Нігоян Сергій Гагікович. Роман Сеник, який був поранений під час зіткнень на Грушевського, помер 25 січня.

  • 13 червня 2017 року Президент України Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України білорусу Михайлу Жізневському.
  • У травні Президент Петро Порошенко підписав закон, що дає можливість присвоїти звання Героя України іноземним громадянам.
  • У листопаді 2015 Петро Порошенко підписав указ про заснування довічної стипендії пам’яті Героя Небесної сотні батькам громадянина Республіки Білорусь Михайла Жізневського.
  • У травні 2018 роки померла мама Героя Небесної Сотні Михайла Жізневського – Ніна Василівна.