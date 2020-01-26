Про це пишути #Букви.

Михайло народився 26 січня 1988 року в білоруському Гомелі. В Україні він жив спочатку в Донецьку і Кривому Розі, потім у Києві, в останні роки життя знімав житло в Білій Церкві.

Жизневский працював зварювальником, монтажником вікон, був позаштатним кореспондентом газети “Соборна Київщина”, захоплювався історією.

На Евромайдане він був мало не з перших днів.

Загинув Михайло Жизневский 22 січня 2014 року біля 9 години ранку. Поблизу стадіону “Динамо” на Грушевського снайпер вистрілив йому прямо в серце.

22 січня 2014 роки від кульового поранення також біля стадіону “Динамо” загинув і 20-річний Сергій Нігоян Сергій Гагікович. Роман Сеник, який був поранений під час зіткнень на Грушевського, помер 25 січня.