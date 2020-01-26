Про це пишути #Букви.
Михайло народився 26 січня 1988 року в білоруському Гомелі. В Україні він жив спочатку в Донецьку і Кривому Розі, потім у Києві, в останні роки життя знімав житло в Білій Церкві.
Жизневский працював зварювальником, монтажником вікон, був позаштатним кореспондентом газети “Соборна Київщина”, захоплювався історією.
На Евромайдане він був мало не з перших днів.
Загинув Михайло Жизневский 22 січня 2014 року біля 9 години ранку. Поблизу стадіону “Динамо” на Грушевського снайпер вистрілив йому прямо в серце.
22 січня 2014 роки від кульового поранення також біля стадіону “Динамо” загинув і 20-річний Сергій Нігоян Сергій Гагікович. Роман Сеник, який був поранений під час зіткнень на Грушевського, помер 25 січня.
- 13 червня 2017 року Президент України Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України білорусу Михайлу Жізневському.
- У травні Президент Петро Порошенко підписав закон, що дає можливість присвоїти звання Героя України іноземним громадянам.
- У листопаді 2015 Петро Порошенко підписав указ про заснування довічної стипендії пам’яті Героя Небесної сотні батькам громадянина Республіки Білорусь Михайла Жізневського.
- У травні 2018 роки померла мама Героя Небесної Сотні Михайла Жізневського – Ніна Василівна.