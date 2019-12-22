Про це повідомляють #Букви.

Свято починається щороку 25-го числа єврейського місяця кіслева і тривати 8 днів. Цього року свято припадає на період з вечора 22 грудня по вечір 30 грудня.

У єврейському календарі новий день починається із заходом сонця, а не опівночі.

Багато століть тому Іудея була під владою Олександра Македонського. Але після його смерті правителем став диктатор Антіох Епіфаній. Він заборонив вивчати Тору, дотримуватися традиції, поставив в храмах ідолів. Це спровокувало повстання іудеїв. Війна тривала три роки. Здобувши перемогу, євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити спаплюжений Єрусалимський Храм. Але в ньому був тільки один глечик чистого масла для лампад, якого б вистачило тільки на один день. Але сталося диво – лампада горіла вісім днів.

На згадку про цю подію в свято щовечора запалюють свічки: одну – в перший день свята, дві – у другій, три – в третій і так далі до восьми, використовуючи для цього спеціальний свічник – ханукію. При цьому прийнято встановлювати ханукію на вулиці біля входу в будинок або на підвіконні, щоб її світло було видно всім.

У ці дні поки запалена свічка не догорить до кінця жінкам не можна виконувати будь-яку роботу.

На Хануку дітям часто дарують подарунки.