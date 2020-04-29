Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті уряду.
Так, члени Кабміну будуть розглядати проєкти постанов:
- про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов’язки;
- про внесення змін до Порядку подання фінансової держпідтримки суб’єктам мікропідприємництва і малого підприємництва;
- про створення територіального органу Національної поліції.
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Також міністри розглядатимуть внесення змін до деяких постанов Кабміну.
Планується розглянути проэкти розпоряджень про затвердження плану формування територій громад Херсонської, Луганської та Хмельницької областей, а також про деякі питання забезпечення держконтролю в нафтогазовому комплексі.
Раніше повідомлялося, що 29 квітня на черговому засіданні Уряду планується прийняти рішення, яке врегулює роботу агропродовольчих ринків в умовах карантину. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтримав відкриття ринків в країні.
- Раніше повідомлялося, що близько 200 фермерів перекрили рух по автомобільному мосту через Дніпро поблизу Херсона.
- В Одесі торговці домоглися відкриття ринку.
- Сьогодні мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або передати повноваження про їх відкриття місцевій владі.