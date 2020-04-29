Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті уряду.

Так, члени Кабміну будуть розглядати проєкти постанов:

про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов’язки;

про внесення змін до Порядку подання фінансової держпідтримки суб’єктам мікропідприємництва і малого підприємництва;

про створення територіального органу Національної поліції.

Також міністри розглядатимуть внесення змін до деяких постанов Кабміну.

Планується розглянути проэкти розпоряджень про затвердження плану формування територій громад Херсонської, Луганської та Хмельницької областей, а також про деякі питання забезпечення держконтролю в нафтогазовому комплексі.

Раніше повідомлялося, що 29 квітня на черговому засіданні Уряду планується прийняти рішення, яке врегулює роботу агропродовольчих ринків в умовах карантину. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтримав відкриття ринків в країні.