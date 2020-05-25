#Букви розповідають правила користування підземкою в умовах карантину.

Дезінфекція вагонів

Кожні три години на вагонах будуть проводити дезінфекцію. Проводити її будуть під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.

Також дезінфекцію проводитимуть кожні три години на зупинках, на платформах, у вестибюлях метрополітену.

Дезінфікувати будуть ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні.

На станціях будуть розміщені інформаційні матеріали, що нагадують про обов’язкове масочном режимі.

Правила проїзду для пасажирів

Захисна маска. Без неї в метро просто не пустять. Влада рекомендує використовувати одноразові рукавички – але це за бажанням пасажира, змушувати ніхто не буде.

Дистанція. На станціях метрополітену наносять розмітку для дистанції, наприклад, біля кас. Також дистанцію просять тримати на всіх етапах перебування в метро (в чергах біля кас, на платформах, у вагонах).

Температурний скрінінг. Його не проводитимуть усім. Але якщо черговому здасться, що пасажир хворий, йому виміряють температуру. З температурою вище 37,2 або ж з ознаками інфекційного захворювання пасажира просто не пустять у метро.

23 травня у Києві запрацював наземний громадський транспорт.