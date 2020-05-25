#Букви розповідають правила користування підземкою в умовах карантину.
Дезінфекція вагонів
Кожні три години на вагонах будуть проводити дезінфекцію. Проводити її будуть під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.
Також дезінфекцію проводитимуть кожні три години на зупинках, на платформах, у вестибюлях метрополітену.
Дезінфікувати будуть ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні.
На станціях будуть розміщені інформаційні матеріали, що нагадують про обов’язкове масочном режимі.
Правила проїзду для пасажирів
Захисна маска. Без неї в метро просто не пустять. Влада рекомендує використовувати одноразові рукавички – але це за бажанням пасажира, змушувати ніхто не буде.
Дистанція. На станціях метрополітену наносять розмітку для дистанції, наприклад, біля кас. Також дистанцію просять тримати на всіх етапах перебування в метро (в чергах біля кас, на платформах, у вагонах).
Температурний скрінінг. Його не проводитимуть усім. Але якщо черговому здасться, що пасажир хворий, йому виміряють температуру. З температурою вище 37,2 або ж з ознаками інфекційного захворювання пасажира просто не пустять у метро.
23 травня у Києві запрацював наземний громадський транспорт.
- Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів. Перший етап послаблення адаптивного карантину почалося вже 22 травня: дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також роботу готелів, але з обмеженнями.
- На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки. Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні залізничні перевезення.
- В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який почнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів. П’ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.