Сьогодні, 21 лютого, в світі відзначають Міжнародний день рідної мови (International Mother Language Day), започаткований ще в 2000 році за ініціативи Бангладешу.

#Букви зібрали цікаві факти про рідну мову українців.

Історія свята

На початку 1950-х тогочасна влада Пакистану проголосила урду єдиною державною мовою на території Бангладеш, але рідною для людей була бенґальська.

У зв’язку з цим 21 лютого 1952 року відбулися демонстрації жителів країни, під час яких поліція та військові вбили кількох студентів. Після проголошення незалежності Східного Пакистану – Бангладеш 1971-го, цю дату відзначали як день мучеників.

1999 року про “підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності” оголосили на сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі. Причина – “вимирання мов”.

“Визнання і повага мовного та культурного розмаїття сприяють зміцненню єдності і згуртованості суспільств. Це основа для більш міцного миру як всередині народів, так і між ними”, – заявляли в організації.

Міжнародний день рідної мови було проголошено Генеральною конференцією ЮНЕСКО в листопаді 1999 року і відзначається щороку з лютого 2000 року.

В 2020 році виповнюється рівно 20 Міжнародному дню рідної мови.

В цей день нагадують про лінгвістичне і культурне розмаїття і багатомовність світу.

Заходи ЮНЕСКО до Міжнародного дня рідної мови

Тема Міжнародного дня рідної мови у 2020 році – “Мови без кордонів”. Свято буде присвячене заохоченню мирного діалогу і соціальної інтеграції.

“Визнання і повага мовного та культурного розмаїття сприяють зміцненню єдності і згуртованості суспільств, що є основою для більш міцного миру як всередині товариств, так і між ними”, — сказано на сайті ЮНЕСКО.

В світі існує близько 6 тисяч мов і 43% з них знаходяться під загрозою зникнення, а кожні два тижні у світі зникає одна мова.

Кілька сотень мов грають провідну роль в системах освіти і в державній сфері, і менш ста мов використовуються в світі цифрових технологій.

“Мови грають найважливішу роль для забезпечення самобутності людини і груп людей і їх мирного співіснування. Вони служать одним зі стратегічних факторів прогресу в досягненні сталого розвитку і гармонійних взаємин між глобальними і місцевими умовами. Лише всебічне прийняття багатомовності дасть всім мовам можливість знайти своє місце в світі, охопленому процесами глобалізації”, — йдеться у повідомленні.

Щоб забезпечити міжнародну підтримку багатомовності та мовного розмаїття, ООН пропонує всім зацікавленим країнам і організаціям розробити, підтримати і активізувати заходи, націлені на сприяння повазі й захист всіх мов.

7 фактів про українську мову

З нагоди Міжнародного дня рідної мови освітній проект “Мова – ДНК нації” оприлюднив цікаві факти про українську мову.

Факт 1. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів.

Факт 2. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська – 84% спільної лексики, далі йдуть польська і сербська (70% і 68% відповідно) і лише потім – російська (62%). До речі, якщо порівнювати фонетику й граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис з білоруською, чеською, словацькою й польською мовами, а з російською тільки 11.

Факт 3. В українській мові, на відміну від решти східнослов’янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких – кличний.

Факт 4. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру “П”. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера “Ф”.

Факт 5. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово “горизонт” має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид. Попри оспівану миролюбність українців, найбільше синонімів має слово “бити”.

Факт 6. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово “вороги” – “вороженьки”.

Факт 7. За різними даними, українська мова займає 25 або 32 місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Для 36-37,5 мільйонів осіб українська мова є рідною. Загалом у світі 41-45 мільйонів осіб володіють українською.