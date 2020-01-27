Сьогодні, 27 січня, в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей день проголошений резолюцією Генасамблеї ООН від 1 листопада 2005 року в пам'ять про жертви нацистського терору під час Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Співавторами резолюції виступили 100 держав.

В Україні державному рівні стали вшановувати з 2012 року (постанова Верховної Ради від 5 липня 2011 року).

Асамблея ООН постановила оголосити 27 січня – дату звільнення табору смерті Освенцим – щорічним Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту, щоб майбутні покоління зберегли пам’ять про цю трагедію з метою не допустити повторення геноциду.

27 січня в 1945 році війська 1-го Українського фронту звільнили полонених концтабору Аушвіц-Біркенау неподалік польського міста Освенцима.

Точну кількість загиблих в Аушвіці так і не вдалося встановити, через те, що багато документів було знищено, а самі німці не вели облік. Жертв направляли в газові камери відразу після прибуття.

Варто зазначити, що в сучасному світі цей концтабір став символом нацистських злочинів.

Варто зазначити, що євреїв змушували нашивати шестикутну зірку на одяг.

За офіційними даними, під час Голокосту 6 млн євреїв були вбиті, з них від 2,2 до 2,5 мільйона на території колишнього Радянського Союзу, в значній мірі в Україні.

Слово “голокост” з грецької означає “всеспалення”. В період існування нацистської Німеччини знищувалися також радянські військовополонені, поляки, євреї, цигани, гомосексуальні чоловіки.

На території табору в 1947 році був створений музей в пам’ять про жертви, який включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.