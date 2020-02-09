Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають незвичайне свято - День піци.

#Букви зібрали цікаві факти про італійському національному блюді.

Батьківщиною піци є місто Неаполь. За італійським рецептом, піца повинна мати тонку основу і начинку з сиру моцарелла і помідорів особливого сорту. Приправи – оливкова олія, базилік, часник і орегано.

Цікаві факти про піцу

Найбільшу круглу піцу приготували у 1990 році в ПАР. Її вага – 12 тонн, діаметр – 37,4 м. На виготовлення такої піци пішло близько 4500 кг борошна.

NASA займається розробкою 3D-принтера, який зміг би “друкувати” коржі з тіста в космосі для астронавтів.

Перша в історії піцерія розпочала свою роботу в Неаполі у 18 столітті і називалася вона Pizzeria Antica Port’Alba. У меню було всього два сорти – маргарита і марінара.

Піца потрапила в Книгу Рекордів Гіннеса. Співробітник відомої мережі ресторанів “Domino’s” приготував три великі піци менш, ніж за 50 секунд.

Дучо Креш, італійський виробник косметики, створив лінію з запахом піци. Продукція виготовлена ​​на 100% з натуральних інгредієнтів: до її складу входять екстракти томату, базиліка і орегано.

Найпопулярнішим інгредієнтом є пепероні. Саме з цією добавкою готують близько 36 % піц.

Найдорожча піца – “Рояль 007”. Її вартість – понад 3600 доларів. Замість традиційних інгредієнтів там були ікра, лобстери, м’ясо оленя і шотландська копчена сьомга.

Група хакерів в 2012 році ненадовго заблокувала сайт піцерії за те, що їх піца була доставлена ​​на цілих 2 години пізніше названого оператором часу.

Гавайську піцу придумали в Канаді.

В Італії в честь піци проводиться щорічне свято Pizzafest.

Згідно з проведеними в Мережі опитуваннями, 78% людей по всьому світу вважають піцу улюбленою стравою.