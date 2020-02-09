#Букви зібрали цікаві факти про італійському національному блюді.
Батьківщиною піци є місто Неаполь. За італійським рецептом, піца повинна мати тонку основу і начинку з сиру моцарелла і помідорів особливого сорту. Приправи – оливкова олія, базилік, часник і орегано.
Цікаві факти про піцу
- Найбільшу круглу піцу приготували у 1990 році в ПАР. Її вага – 12 тонн, діаметр – 37,4 м. На виготовлення такої піци пішло близько 4500 кг борошна.
- NASA займається розробкою 3D-принтера, який зміг би “друкувати” коржі з тіста в космосі для астронавтів.
- Перша в історії піцерія розпочала свою роботу в Неаполі у 18 столітті і називалася вона Pizzeria Antica Port’Alba. У меню було всього два сорти – маргарита і марінара.
- Піца потрапила в Книгу Рекордів Гіннеса. Співробітник відомої мережі ресторанів “Domino’s” приготував три великі піци менш, ніж за 50 секунд.
- Дучо Креш, італійський виробник косметики, створив лінію з запахом піци. Продукція виготовлена на 100% з натуральних інгредієнтів: до її складу входять екстракти томату, базиліка і орегано.
- Найпопулярнішим інгредієнтом є пепероні. Саме з цією добавкою готують близько 36 % піц.
- Найдорожча піца – “Рояль 007”. Її вартість – понад 3600 доларів. Замість традиційних інгредієнтів там були ікра, лобстери, м’ясо оленя і шотландська копчена сьомга.
- Група хакерів в 2012 році ненадовго заблокувала сайт піцерії за те, що їх піца була доставлена на цілих 2 години пізніше названого оператором часу.
- Гавайську піцу придумали в Канаді.
- В Італії в честь піци проводиться щорічне свято Pizzafest.
Згідно з проведеними в Мережі опитуваннями, 78% людей по всьому світу вважають піцу улюбленою стравою.
- 30 січня світ відзначав День круасана. Популярна випічка налічує більш ніж 300-річну історію. #Букви зібрали цікаві факти про випічку.