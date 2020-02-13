13 лютого в світі відзначають День презерватива. "Букви" зібрали з цього приводу цікаві факти, стереотипи, міфи і правила.

День презерватива з’явився порівняно недавно – у 2007 році.

Як вважають автори ідеї, напередодні Дня Святого Валентина, що відзначається 14 лютого, такий день служить нагадуванням про необхідність користуватися контрацепцією і дотримуватися культури безпечного сексу.

Вважається, що в День святого Валентина в світі кожну секунду використовується по 87 презервативів.

Перша історична згадка презерватива датована тисяча п’ятсот шістьдесят чотири-м роком, коли в Італії лікар запропонував надягати на чоловічий статевий орган мішечок, просочений хімікатами.

До XX століття презервативами користувалися в основному тільки вищі класи суспільства.

Розвінчані міфи про презервативи

Існуючі досі стереотипи і міфи про презервативи розвіяла на своїй сторінці в Facebook екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Презервативи насправді мають термін придатності . Дешеві – 2-3 роки, дорогі – від 3 до 5 років.





Використання двох презервативів тільки зменшує ефективність .

Презервативи не часто рвуться . Тільки якщо закінчився термін придатності, пошкоджена цілісність, або при неправильному використанні.

Презерватив слід використовувати не тільки при вагінальному сексі і з новими партнерами. Контрацептив захищає не тільки від небажаної вагітності, але і від венеричних інфекцій, які можуть передаватися в тому числі через шкіру і слину. Зокрема, гепатит, сифіліс, хламідіоз, гонорея і герпес часто передаються під час орального сексу.

Як правильно користуватися презервативом

Під час купівлі переконатися, що коробка не пошкоджена. Не носити презервативи в задніх кишенях, в кошиках або сумці без коробки.

Не відкривати упаковку нігтями, зубами або ножицями.

Чи не використовувати презерватив двічі.

Зберігати в прохолодному сухому місці, ховаючи від прямих сонячних променів.

Як вибирати презервативи

Купувати слід в аптеках, перевіряючи термін придатності.

Підбирати правильний розмір, вимірявши діаметр і довжину чоловічого статевого члена в стані ерекції.

Звертати увагу на призначення презерватива (не всі служать для захисту від інфекцій і вагітності, деякі виготовлені з метою стимуляції або для розваг).

Також екс-міністр закликає не боятися відмовляти в статевому акті, якщо партнер не хоче користуватися контрацепцією.