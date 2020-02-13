День презерватива з’явився порівняно недавно – у 2007 році.
Як вважають автори ідеї, напередодні Дня Святого Валентина, що відзначається 14 лютого, такий день служить нагадуванням про необхідність користуватися контрацепцією і дотримуватися культури безпечного сексу.
Вважається, що в День святого Валентина в світі кожну секунду використовується по 87 презервативів.
Перша історична згадка презерватива датована тисяча п’ятсот шістьдесят чотири-м роком, коли в Італії лікар запропонував надягати на чоловічий статевий орган мішечок, просочений хімікатами.
До XX століття презервативами користувалися в основному тільки вищі класи суспільства.
Розвінчані міфи про презервативи
Існуючі досі стереотипи і міфи про презервативи розвіяла на своїй сторінці в Facebook екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.
- Презервативи насправді мають термін придатності. Дешеві – 2-3 роки, дорогі – від 3 до 5 років.
- Використання двох презервативів тільки зменшує ефективність.
- Презервативи не часто рвуться. Тільки якщо закінчився термін придатності, пошкоджена цілісність, або при неправильному використанні.
- Презерватив слід використовувати не тільки при вагінальному сексі і з новими партнерами. Контрацептив захищає не тільки від небажаної вагітності, але і від венеричних інфекцій, які можуть передаватися в тому числі через шкіру і слину. Зокрема, гепатит, сифіліс, хламідіоз, гонорея і герпес часто передаються під час орального сексу.
Як правильно користуватися презервативом
- Під час купівлі переконатися, що коробка не пошкоджена. Не носити презервативи в задніх кишенях, в кошиках або сумці без коробки.
- Не відкривати упаковку нігтями, зубами або ножицями.
- Чи не використовувати презерватив двічі.
- Зберігати в прохолодному сухому місці, ховаючи від прямих сонячних променів.
Як вибирати презервативи
- Купувати слід в аптеках, перевіряючи термін придатності.
- Підбирати правильний розмір, вимірявши діаметр і довжину чоловічого статевого члена в стані ерекції.
- Звертати увагу на призначення презерватива (не всі служать для захисту від інфекцій і вагітності, деякі виготовлені з метою стимуляції або для розваг).
Також екс-міністр закликає не боятися відмовляти в статевому акті, якщо партнер не хоче користуватися контрацепцією.
- Один із найбільших магазинів Києва – універмаг ЦУМ на Хрещатику вже підготувався до святкування Дня Святого Валентина, змінивши вивіску.