З початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Опитного та Широкиного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По захисниках Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, противник вів вогонь поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність”, – наголошується в повідомленні.

У штабі уточнили, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим “Тиша” дотримувався.