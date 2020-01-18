Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
Так, з початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, безпілотника, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.
Чотири ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
• поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
• поряд із Красногорівкою – із станкового протитанкового гранатомета (16 пострілів) і озброєння БМП-1;
• неподалік Павлополя – з БПЛА противник скинув гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
• в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.
Крім того, з мінометів калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Сьогодні, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення… Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника”, – наголошується в повідомленні.