Сьогодні на Донбасі в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ отримали поранення 8 українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, з початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, безпілотника, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

• поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

• поряд із Красногорівкою – із станкового протитанкового гранатомета (16 пострілів) і озброєння БМП-1;

• неподалік Павлополя – з БПЛА противник скинув гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;

• в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Сьогодні, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення… Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника”, – наголошується в повідомленні.