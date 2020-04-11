У суботу, 11 квітня, на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ отримали поранення троє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети і ствольну артилерію. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Вранці російські найманці двічі відкривали вогонь по українських захисниках поблизу Новотошківського. Ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру і 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети крупного калібру і стрілецьку зброю.

Після обіду з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції захисників України біля Новозванівки.

По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру обстріляли українських воїнів неподалік Славного і Широкиного.

“Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність… Внаслідок злочинних дій російських окупантів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що під час ворожих обстрілів українські воїни проявили мужність і витримку, рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму “тиші”. Втрати противника уточнюються.