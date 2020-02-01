Сьогодні на Донбасі в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, протягом доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив шість обстрілів, а саме:

• поблизу Красногорівки – із станкового протитанкового гранатомета, а також із великокаліберного кулемета;

• в районі Мар’їнки – із автоматичних станкових гранатометів;

• неподалік Василівки – із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

• два рази поруч із Пісками – з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

• в районі Невельського – із станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Вісім ворожих обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

• неподалік Луганського – із станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

• двічі в районі населеного пункту Оріхове – із 120-мм мінометів;

• тричі поруч із Новотошківським – із мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

• поряд із Невельским – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

• в районі Катеринівки – із великокаліберного кулемета.

“Сьогодні, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримав поранення”, – повідомили в штабі.

У прес-центрі уточнили, що на всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.