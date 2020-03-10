Сьогодні, 10 березня, в результаті обстрілів незаконних збройних формувань загинули двоє українських військовослужбовців, дев'ять отримали поранення.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Протягом поточної доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

три рази поруч з населеним пунктом Піски з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

неподалік Новоселівки Другої з міномета 82, а також з гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також чотири обстріли противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

два рази поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120, 82-мм міномета, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;

у районі Новоолександрівки – з міномета калібру 120 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм, також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомлялося раніше, сьогодні проросійські бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів операції Об’єднаних сил. У штабі зазначили, що на все ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь. За уточненою інформацією, в результаті загинули 2 українських військовослужбовці, ще 7 отримали поранення.

“Сьогодні, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. За уточненими даними, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості,”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, в результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали бойове травмування. Всім пораненим українським захисникам надається комплексна медична допомога у військово-медичних установах.

Як повідомили в прес-службі Вінницької обласної державної адміністрації, один із загиблих — старший солдат Ведешин Андрій Олександрович 1985 року народження.

“На Вінниччині знову втрата: загинув боєць із Тульчинського району Андрій Ведешин … при евакуації з поля бою у гелікоптері (обставини уточнюються). Військовослужбовець Сухопутних військ Збройних Сил України Андрій Ведешин був призваний Тульчинським РВК на військову службу за контрактом у травні 2017 року”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією ОДА, загиблий проживав з батьками в селі Кинашів Тульчинського району. У нього залишилися мати, брат і 8-річна донька. Прощання з героєм заплановано на 12 березня в його рідному селі.