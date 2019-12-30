З початку понеділка, 30 грудня 2019 року, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу був поранений один український військовий.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

За даними штабу, сьогодні снайпери російсько-окупаційних сил 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, незважаючи на домовленості щодо всебічного припинення вогню. Так, під вогонь бойовиків потрапили українські позиції в районі Новомихайлівка та Піски.

“Сьогодні, 30 грудня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – розповіли у відомстві.