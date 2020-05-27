У середу, 27 травня, NASA і SpaceX відправлять в космос корабель Crew Dragon з двома астронавтами на борту.

Про це повідомили на сайті NASA.

На борту ракети-носія будуть двоє астронавтів – Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. Вони стануть першим з 2011 року екіпажем, який відправлять в політ з космодрому на території США.

Цей політ – частина другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX.

Політ заплановано на 23:33 за київським часом. Ракета стартує з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Запуск ракети транслюватимуть в прямому ефірі.

Астронавт Роберт Бенкен призначений командиром загальних операцій місії. Він – астронавт з 2000 року. Це буде його третій політ в космос.

Дуглас Херлі – капітан космічного корабля. Він відповідає за запуск, посадку і відновлення. Для нього це також третій політ.

Запланована місія повинна перевірити систему транспортування екіпажу компанії, в тому числі стартовий майданчик, ракету, космічний корабель, експлуатаційні можливості.

До МКС ракета летітиме близько 24 годин. Після цього відбудеться стикування з космічною станцією.

Корабель повинен здійснити стикування автономно, але екіпаж і астронавти будуть стежити за процесом.

Теоретично, Crew Dragon може залишатися на орбіті близько 110 днів, але конкретна тривалість польоту буде визначена вже на станції, враховуючи готовність наступного запуску комерційного екіпажу.

Максимально, Crew Dragon може бути на орбіті 210 днів.

По завершенні місії Crew Dragon самостійно відстикується з двома астронавтами на борту, покине космічну станцію і знову вийде в атмосферу Землі.

Після спуску на воду недалеко від Атлантичного узбережжя Флориди екіпаж піднімуть в море рятувальним судном SpaceX Go Navigator. Після цього він повернеться на мис Канаверал.

Відомо, що під час польоту відбудеться стикування з Міжнародною космічною станцією.

Нагадаємо, Dragon літав МКС в березні 2019 року. Рік тому політ проходив в безпілотному режимі з манекеном на борту.