Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, по всій території країни без опадів, лише в західних і Житомирській областях вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний (з переходом в західних областях на північно-західний), 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі + 1-6 °C, температура вдень + 16-21 °C, на високогір’ї Карпат і в горах Криму + 6-11 °C.
У Вінницькій та Хмельницькій областях прогнозується +22 ° C.
- Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що на наступному тижні температурні показники знизяться, а у вівторок, 15 квітня, можливі заморозки.