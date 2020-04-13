Сьогодні, 13 квітня, в західній частині України пройдуть невеликі дощі, по всій території країни буде тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, по всій території країни без опадів, лише в західних і Житомирській областях вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний (з переходом в західних областях на північно-західний), 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі + 1-6 °C, температура вдень + 16-21 °C, на високогір’ї Карпат і в горах Криму + 6-11 °C.

У Вінницькій та Хмельницькій областях прогнозується +22 ° C.