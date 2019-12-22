Про це в Twitter повідомляє державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць.
“До Північної Македонії без віз вже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи”, – написав Заєць.
Угода передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду в сто вісімдесят днів.
- 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, необхідні для перейменування країни.
- 25 січня парламент в Афінах 153 голосами “за” затвердила нову назву для Македонії – Республіка Північна Македонія.