Сьогодні, 22 грудня, між Україною і Північною Македонією почне діяти режим безвізових поїздок.

Про це в Twitter повідомляє державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць.

“До Північної Македонії без віз вже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи”, – написав Заєць.

Угода передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду в сто вісімдесят днів.