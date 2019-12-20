Про це свідчить порядок денний засідання.

На початку засідання спікер ВР Дмитро Разумков анонсував зміну процедури Години запитань до Уряду.

“Півгодини віддати на запитання представнику МЗС, 30 хвилин – міністру фінансів, в зв’язку з останніми подіями в державі, і 30 хвилин – на виступ прем’єр-міністра України, на питання і відповіді”, – заявив Разумков.

Також було вирішено скасувати перерву з 12:00 до 12:30.

Також Рада має намір розглянути зміни до держбюджету на 2020 рік, зокрема щодо розвитку підприємництва.

У другому читанні планується розглянути законопроєкт, який відкладає до 1 січня 2021 року створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

У порядку денному є і законопроєкт, який передбачає перехідний період до вересня 2020 року при впровадженні електронного документообігу.

У першому читанні Парламент має намір розглянути законопроєкт про внутрішній водний транспорт.