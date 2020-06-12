Про це відомство повідомило в коментарі #Буквам.
“Сьогодні – точно ні”, – повідомили в коментарі.
У той же час в Офісі Генпрокурора допускають, що розгляд клопотання може відбутися в понеділок, 15 червня.
Клопотання про обрання запобіжного заходу можуть розглядати в Печерському суді міста Києва.
Нагадаємо, під час допиту в ДБР Порошенку повідомили про підозру у справі про тиск на екс-заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.
Державне бюро розслідувань вважає, що Порошенко схилив до незаконного указу голову Служби зовнішньої розвідки, хоча слідство у цій справі хотіло оголосити п’ятому президенту підозра в захопленні влади.
У зв’язку з цим п’ятий Президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.
- Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Уолкер відреагував на вручення підозри п’ятому президенту України Петру Порошенка.
- Експрем’єр та глава МЗС Швеції, один з авторів програми “Східного партнерства” Карл Більдт заявив, що Європейський союз буде змушений вжити заходів у разі політично мотивованого переслідування експрезидента України Петра Порошенка.