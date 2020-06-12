В Офісі Генпрокурора повідомили, що сьогодні, 12 червня, не будуть розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку.

Про це відомство повідомило в коментарі #Буквам.

“Сьогодні – точно ні”, – повідомили в коментарі.

У той же час в Офісі Генпрокурора допускають, що розгляд клопотання може відбутися в понеділок, 15 червня.

Клопотання про обрання запобіжного заходу можуть розглядати в Печерському суді міста Києва.

Нагадаємо, під час допиту в ДБР Порошенку повідомили про підозру у справі про тиск на екс-заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Державне бюро розслідувань вважає, що Порошенко схилив до незаконного указу голову Служби зовнішньої розвідки, хоча слідство у цій справі хотіло оголосити п’ятому президенту підозра в захопленні влади.

У зв’язку з цим п’ятий Президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.