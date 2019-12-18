Сьогодні, 18 грудня, в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) відбудеться засідання, під час якого на розгляд буде винесено питання про голосування за український проєкт резолюції про захист прав людини в Криму.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив представник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

“У середу, 18 грудня, Генеральна асамблея ООН голосуватиме за український проект резолюції про захист прав людини на Кримському півострові. Початок приблизно о 17:00 за київським часом”, – написав він.

Ніколенко нагадав, що в листопаді проект був схвалений в профільному комітеті.

Після схвалення на Генасамблеї резолюція вступить в силу.