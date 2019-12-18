Про це на своїй сторінці в Facebook заявив представник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
“У середу, 18 грудня, Генеральна асамблея ООН голосуватиме за український проект резолюції про захист прав людини на Кримському півострові. Початок приблизно о 17:00 за київським часом”, – написав він.
Ніколенко нагадав, що в листопаді проект був схвалений в профільному комітеті.
Після схвалення на Генасамблеї резолюція вступить в силу.
- Як повідомлялося раніше, у понеділок, 9 грудня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка, зокрема, закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.
- 19 держав, включаючи Російську Федерацію, Білорусь і Китай, не підтримали резолюцію.
- Водночас в Парижі проходить саміт в “нормандському форматі” за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Він був перерваний заради особистих переговорів президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
- Раніше перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що прийнята Генасамблеєю резолюція проти окупації Криму “покликана зашкодити “нормандському саміту”.