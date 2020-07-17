Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали.

На виконання сертифікаційної роботи учасникам буде відведено 150 хвилин.