Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.
Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.
Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали.
На виконання сертифікаційної роботи учасникам буде відведено 150 хвилин.
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