#Букви розповідають історію свята.

Історія свята

Міжнародний жіночий день зобов’язаний своєю появою “маршу порожніх каструль”, який відбувся 8 березня 1857 року у Нью-Йорку. Працівниці текстильних фабрик вийшли на вулиці з протестами, вимагаючи десятигодинний робочий день (було – 16 годин), гідну зарплату і право голосу на виборах. Під час акції вони били в каструлі, як в барабани. Пізніше учасниць руху стали називали суфражистки (від suffrage – голосування, виборче право).

Пізніше рух суфражисток охопив і Європу. На мітингах жінок затримували та арештовували. Наприклад, коли в травні 1905 року у Великій Британії було відхилено законопроєкт про виборче право жінок, це спровокувало погроми в Лондоні: суфражистки камінням побили вікна ресторанів і будинків міністрів.

28 лютого 1908 року у Нью-Йорку пройшов мітинг про рівноправність жінок, на який вийшли понад 15 тис. жінок. Вони також вимагали скорочення робочого дня та рівних c чоловіками умов оплати праці. Крім того, було висунуто вимогу надання жінкам виборчого права.

У 1909 році Соціалістична партія Америки оголосила національний жіночий день, який відзначався аж до 1913 року в останню неділю лютого.

У 1910 році німецька комуністка Клара Цеткін на форумі жінок у Копенгагені (куди прибули і делегати з США) запропонувала заснувати Міжнародний жіночий день. Малося на увазі, що в цей день жінки будуть влаштовувати мітинги і ходи, залучаючи громадськість до своїх проблем.

У 1914 року 8 березня як Міжнародний жіночий день відзначався одночасно в восьми країнах: США, Великобританії, Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Росії і Швейцарії.

До 1917 року повне або часткове право голосу отримали жінки Нової Зеландії, Австралії, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії.

8 березня та ООН

У 1975 році Організація Об’єднаних Націй заснувала 8 березня як Міжнародний жіночий день. Щорічно в ООН пропонують тему до 8 березня.

У 2019 темою були інновації, біля витоків яких стояли жінки, а також винаходи і технології, які змінили життя жінок на краще.

На сайті ООН зазначається, що за станом на 2019 рік у світі жінки становили менше 25% парламентарів. Кожна третя жінка як і раніше піддається насильству за ознакою статі.

Тема Міжнародного жіночого денний 2020 року – “Я – покоління рівності: реалізація прав жінок”.

8 березня в Україні

За скасування 8 березня як вихідного дня в Україні активно виступав директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. За його словами, це свято не має нічого спільного з тим змістом, що спочатку закладався в нього.

“Статус вихідного, наданий 8-го березня, був одним з інструментів радянської влади перетворити день боротьби за права жінок в день в форматі” букетики-тортики-шампанське … Хоча 8 березня є Міжнародним жіночим днем ​​в більшості європейських держав, воно не є вихідним днем . Це вихідний день тільки в Росії, Білорусі, Казахстані, Північній Кореї, В’єтнамі, Анголі … Навряд чи це ті країни, які можна назвати прикладом дотримання прав жінок”, – заявляв В’ятрович, закликавши не скасовувати свято, а зробити день робочим.

Але поки ця ідея не знайшла підтримки в суспільстві.