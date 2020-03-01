Про це розповідають #Букви.
Комплімент – це французьке слово, що означає хвалу і схвалення, виражені приємними і схвальними словами.
Так як людина є соціальною особистість – для нас важлива думка оточуючих. Приємні слова підвищують самооцінку і впевненість в собі.
Свято відзначається вже 10-й рік. Втім, немає достовірних даних про те, ким він заснований.
Ідея свята – це спонтанне бажання людей зробити один з днів у році “найбільш позитивним”.
На сайті свята зазначається, що в цей день ніхто не зобов’язаний робити один одному подарунки, як, наприклад, на День Святого Валентина, але варто зробити особистий приємний комплімент.
- 13 лютого, починаючи з 2012 року, в світі відзначають День радіо.