Про це у Facebook повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко.

Він також нагадав, що сьогодні у Епіфанія день народження.

“Сьогодні митрополит Епіфаній святкує 41-річчя та річницю інтронізації! Ваша Святосте! Ви взяли на себе високу місію предстоятеля Української Православної церкви і гідно несете слово Боже українцям всього світу! Для православної громади ви вже стали духовним лідером, який веде свій народ шляхом добра, любові, віри та милосердя… Нехай Господь благословить усі ваші добрі справи!” – зазначив Петро Порошенко.

3 лютого 2019 року, в Софії Київській, під час божественної літургії пройшла церемонія інтронізації глави Православної церкви України Упіфанія. Церемонія інтронізації завершила всі процедури, які стверджували автокефалію ПЦУ.

Саму церемонію інтронізації провели представник Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл, колишній предстоятель УАПЦ митрополит Макарій і митрополит Вінницький Симеон.