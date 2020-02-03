Про це у Facebook повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко.
Він також нагадав, що сьогодні у Епіфанія день народження.
“Сьогодні митрополит Епіфаній святкує 41-річчя та річницю інтронізації! Ваша Святосте! Ви взяли на себе високу місію предстоятеля Української Православної церкви і гідно несете слово Боже українцям всього світу! Для православної громади ви вже стали духовним лідером, який веде свій народ шляхом добра, любові, віри та милосердя… Нехай Господь благословить усі ваші добрі справи!” – зазначив Петро Порошенко.
3 лютого 2019 року, в Софії Київській, під час божественної літургії пройшла церемонія інтронізації глави Православної церкви України Упіфанія. Церемонія інтронізації завершила всі процедури, які стверджували автокефалію ПЦУ.
Саму церемонію інтронізації провели представник Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл, колишній предстоятель УАПЦ митрополит Макарій і митрополит Вінницький Симеон.
- 14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.
- 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій I передав в руки митрополиту Київському і всієї України Епіфанію офіційний документ про автокефалію Православної церкви України – Томос.
- 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор православних церков, на якому вибрали першого предстоятеля Православної церкви України. Ним став 39-річний Патріарший намісник, митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (в миру – Думенко Сергій Петрович).