Сьогодні 1 березня. У всьому світі існує традиція вітати один одного з першим весняним днем.

#Букви розповідають, які свята відзначають 1 березня.

1 березня для православних християн і греко-католиків починаються заговини на Великий піст і відзначається Прощена неділя. У цей день варто попросити вибачення один у одного. А ще сьогодні, в останній день Масляної, спалюють опудало з соломи.

Крім того, 1 березня відзначається Всесвітній день компліменту, Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення, Всесвітній день цивільної оборони День”Нуль дискримінації”.

Які ще свята відзначають 1 березня:

У Франції святкують День бабусі, в Ісландії – День пива, у Новій Зеландії – День дітей, у Казахстані – День подяки, у США – День кольорових жінок, День любителів арахісового масла, День свині, День фруктового компоту і День тезки, на Кубі – Фестиваль збору грейпфрутів, в Японії – День боротьби за мир, в Болгарії – Свято Баби Марти, у Польщі – День “знедолених солдатів”, на Маршаллових островах – День пам’яті і пам’яті жертв ядерних випробувань, у Британії – День святого Давида, в Молдові – Мерцишор, у Кореї – День руху за незалежність, у Парагваї – День героїв.

Пам’ятні дати 1 березня:

В 1555 Нострадамус опублікував свою книгу передбачень.

У 1781 році вступили в силу Статті Конфедерації – перший конституційний документ США.

У 1947 році почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.

У 1953 році почалося мовлення “Радіо Свободи”.

У 1976 році парламент Великобританії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання ременів безпеки стало обов’язковим.

Прикмети на 1 березня:

Буде хороша погода, якщо хмари високо і пливуть швидко.

Сни, які наснилися на 1 березня, можуть втілитися.

Якщо в перший день весни тепло, значить справжнє тепло буде нескоро.

Ворони 1 березня голосно каркають – до похолодання.

Густий туман 1 березня – до негожого літа.

Сьогодні можна багато працювати і виконувати важку роботу по дому.