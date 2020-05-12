Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, температура по всій території країни коливатиметься від +10 °C до 17 °C на заході, на решті території від +19 °C до +24 °C. У Криму буде сонячно – +23 °C, в Луганській області – до +24 °C.
У Київській області 12 травня вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер з поривами 15-20 м/с. Температура вночі + 12-15 °C, вдень близько 20 °C, у другій половині дня різке зниження температури.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій оголосили про можливі заморозки в Україні в найближчі дні.