Сьогодні, 12 травня, по всій території України очікуються дощі з грозами, сонячно буде лише в Луганській області та Криму.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, температура по всій території країни коливатиметься від +10 °C до 17 °C на заході, на решті території від +19 °C до +24 °C. У Криму буде сонячно – +23 °C, в Луганській області – до +24 °C.

У Київській області 12 травня вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер з поривами 15-20 м/с. Температура вночі + 12-15 °C, вдень близько 20 °C, у другій половині дня різке зниження температури.