Про це повідомляє Укргідрометцентр.
23 березня похолодання буде супроводжуватися: вночі випаданням снігу в західних, східних, Вінницькій і Дніпропетровській областях.
Очікується місцями сніговий покрив висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця. На півдні країни вдень прогнозуються поривами вітру 15-20 м/с.
В Карпатах 23 березня вночі помірний, вдень невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця. Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см.
24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.
- Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про суттєве зниження температури повітря.