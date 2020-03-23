Сьогодні, 23 березня, на дорогах всієї України ожеледиця, а західних областях очікується сніг протягом дня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

23 березня похолодання буде супроводжуватися: вночі випаданням снігу в західних, східних, Вінницькій і Дніпропетровській областях.

Очікується місцями сніговий покрив висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця. На півдні країни вдень прогнозуються поривами вітру 15-20 м/с.

В Карпатах 23 березня вночі помірний, вдень невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця. Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.