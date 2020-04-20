#Букви розповідають про звичаї цього дня, а також – що можна, а чого не можна робити сьогодні.

Поливаний понеділок відкриває Світлий тиждень. У давні часи кожен день мав свою назву: понеділок називався поливаним, вівторок – купалища, середа – хороводниця, четвер – навський день, п’ятниця – прощена, субота – хороводниця, неділя – поминальна.

Звичаї

  • У цей день зазвичай обливають незаміжніх дівчат, щоб вони вийшли заміж.
  • Сьогодні слід ходити в гості до своїх друзів і рідних. Вважається, що першим до хати повинен увійти чоловік, це принесе багатство і щастя в сім’ю.
  • Наші предки обливали водою дорогі речі і домашніх тварин. Обливали і хворих людей, вважалося, що це допоможе їм швидше одужати.
  • У Поливаний понеділок хрещені приходять з подарунками до похресників і навпаки.
  • Відкупитися від обливань можна писанками.

Читайте також:

Сьогодні у християн східного обряду Великдень

Що не можна робити в Поливаний понеділок:

  • Не можна думати про погане;
  • Не можна сваритися, лаятися і злитися;
  • Не можна переїдати;
  • Не можна пити багато алкоголю;
  • Не можна сидіти вдома самому;
  • Також не можна займатися домашніми справами і будь-якою роботою.

Читайте також:

ТОП-7 традицій в день Пасхи

Прикмети в Поливаний понеділок:

  • Перелітні птахи не співають – до заморозків;
  • Дощ з ранку – до дощового літа;
  • Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу;
  • Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.

Варто зазначити, що обливати водою всіх підряд вважається не зовсім правильним. Як правило, хлопці поливали тих дівчат, які їм подобалися.