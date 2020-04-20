Сьогодні, 20 квітня, на другий день Великодня святкують Поливаний понеділок. Вважається, що це день очищення водою.

#Букви розповідають про звичаї цього дня, а також – що можна, а чого не можна робити сьогодні.

Поливаний понеділок відкриває Світлий тиждень. У давні часи кожен день мав свою назву: понеділок називався поливаним, вівторок – купалища, середа – хороводниця, четвер – навський день, п’ятниця – прощена, субота – хороводниця, неділя – поминальна.

Звичаї

У цей день зазвичай обливають незаміжніх дівчат, щоб вони вийшли заміж.

Сьогодні слід ходити в гості до своїх друзів і рідних. Вважається, що першим до хати повинен увійти чоловік, це принесе багатство і щастя в сім’ю.

Наші предки обливали водою дорогі речі і домашніх тварин. Обливали і хворих людей, вважалося, що це допоможе їм швидше одужати.

У Поливаний понеділок хрещені приходять з подарунками до похресників і навпаки.

Відкупитися від обливань можна писанками.

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Що не можна робити в Поливаний понеділок:

Не можна думати про погане;

Не можна сваритися, лаятися і злитися;

Не можна переїдати;

Не можна пити багато алкоголю;

Не можна сидіти вдома самому;

Також не можна займатися домашніми справами і будь-якою роботою.

Прикмети в Поливаний понеділок:

Перелітні птахи не співають – до заморозків;

Дощ з ранку – до дощового літа;

Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу;

Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.

Варто зазначити, що обливати водою всіх підряд вважається не зовсім правильним. Як правило, хлопці поливали тих дівчат, які їм подобалися.