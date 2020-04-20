#Букви розповідають про звичаї цього дня, а також – що можна, а чого не можна робити сьогодні.
Поливаний понеділок відкриває Світлий тиждень. У давні часи кожен день мав свою назву: понеділок називався поливаним, вівторок – купалища, середа – хороводниця, четвер – навський день, п’ятниця – прощена, субота – хороводниця, неділя – поминальна.
Звичаї
- У цей день зазвичай обливають незаміжніх дівчат, щоб вони вийшли заміж.
- Сьогодні слід ходити в гості до своїх друзів і рідних. Вважається, що першим до хати повинен увійти чоловік, це принесе багатство і щастя в сім’ю.
- Наші предки обливали водою дорогі речі і домашніх тварин. Обливали і хворих людей, вважалося, що це допоможе їм швидше одужати.
- У Поливаний понеділок хрещені приходять з подарунками до похресників і навпаки.
- Відкупитися від обливань можна писанками.
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Що не можна робити в Поливаний понеділок:
- Не можна думати про погане;
- Не можна сваритися, лаятися і злитися;
- Не можна переїдати;
- Не можна пити багато алкоголю;
- Не можна сидіти вдома самому;
- Також не можна займатися домашніми справами і будь-якою роботою.
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Прикмети в Поливаний понеділок:
- Перелітні птахи не співають – до заморозків;
- Дощ з ранку – до дощового літа;
- Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу;
- Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.
Варто зазначити, що обливати водою всіх підряд вважається не зовсім правильним. Як правило, хлопці поливали тих дівчат, які їм подобалися.