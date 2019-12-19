#Букви розповідають історію свята.

Найбільше це свято чекають діти, адже в ніч з 18 на 19 грудня св. Миколай приносить їм подарунки і кладе під подушки. Згідно повір’ям, подарунки отримують слухняні діти, а хто не слухався батьків – під подушкою знайде різочку.

У світі святий Миколай відомий під різними іменами: Міклаш, Йолопукі, Сейнт Ніколаус, Сантаклос, Фадер Крісмас, Пер Ноель, Сінтер Клаа.

Святий Миколай – єпископ Міри в Лікії (провінція на півдні нинішньої Туреччини), також відомий як Миколай Чудотворець за численні чудеса, вчинені за його посередництвом. Народився Миколай в Малій Азії в місті Патарі наприкінці III століття в родині багатих і віруючих християн. Миколая хрестили відразу після народження, чого практично не робили в ті часи. Він завжди був дуже віруючим, співчутливим до знедолених і бідняків. Будучи юнаком, Миколай переселяється в місто Миру (столицю римської провінції Лікії), де єпископ освячує його в священики.

Після смерті батьків Миколай отримує велику спадщину, яку поступово роздає бідним. Своє життя він присвятив милосердю.

Вважається, що Миколай брав участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї (нинішній турецьке місто Ізнік) в 325 році.

Помер святий Миколай 6 грудня 345 року.

У дев’ятому правилі Уставу київського митрополита Георгія (1072 г.) згадується, що в день пам’яті св. Миколи відбувалися причастя. В Україні є багато храмів, зведених на честь св. Миколи.

В українській традиції на свято святого Миколая варили пиво, пекли печиво, звали гостей. Обов’язково напередодні і в саме свято люди відвідували службу в церкві.

Як підкреслив #Буквам Григорій Рогацькій, священик УГКЦ, Бог в цей день діє через людей: “Станемо Його посланцями “тут і зараз”! Творімо добро! А надія, наша посмішка і добрі справи допоможуть нести любов милосердя людям”.