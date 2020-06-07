#Букви розповідають історію, обряди і заборони християнського свята.
Трійця святкується завжди в неділю, на п’ятдесятий день після Великодня, тому у неї є й інша назва – П’ятидесятниця. П’ятидесятницю почали широко відзначати з IV століття.
Першими стали святкувати Трійцю – апостоли – учні Ісуса Христа.
Традиції святкування в Україні
Тиждень перед Трійцею називають “зеленою”. Свої будинки прийнято прикрашати зеленими гілками липи, берези, тополі.
Також будинок прикрашають запашними травами – чебрецем, полином, м’ятою, любистком, аїром і ін.
Напередодні Трійці і рано вранці господині готують страви на святковий стіл: холодець з півня, борщ і пироги з солоним сиром і зеленню, вареники з ягодами, здобні булки, узвар. Випічки намагалися пекти більше, щоб пригостити бідних.
Після служби традиційно освячували колодязі.
Заборони на Трійцю
На Трійцю не можна купатися – русалки можуть втопити.
Не можна важко працювати на Трійцю.
У понеділок після Трійці – в Духів день – наші пращури вшановували землю як іменинницю, тому “турбувати” її, наприклад, працювати в полі, не дозволялося.
Не можна думати про погане.
Не рекомендується на Трійцю ходити на цвинтар, оскільки для цього є спеціальний день напередодні свята – Троїцька поминальна субота.
Що можна робити
У цей день обов’язково слід відвідати церковну службу.
На Трійцю можна свататися. Вважалося, якщо посвататися на Трійцю і одружитися на Покрову (14 жовтня), то сімейне життя буде довгим і щасливим.
У зв’язку з Трійцею українці будуть відпочивати ще один додатковий день – у понеділок, 8 червня.