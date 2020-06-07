Сьогодні, 7 червня, православні та греко-католики відзначають Трійцю - свято, яке присвячене зішестю Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Ця подія позначила триєдність Бога.

#Букви розповідають історію, обряди і заборони християнського свята.

Трійця святкується завжди в неділю, на п’ятдесятий день після Великодня, тому у неї є й інша назва – П’ятидесятниця. П’ятидесятницю почали широко відзначати з IV століття.

Першими стали святкувати Трійцю – апостоли – учні Ісуса Христа.

Традиції святкування в Україні

Тиждень перед Трійцею називають “зеленою”. Свої будинки прийнято прикрашати зеленими гілками липи, берези, тополі.

Також будинок прикрашають запашними травами – чебрецем, полином, м’ятою, любистком, аїром і ін.

Напередодні Трійці і рано вранці господині готують страви на святковий стіл: холодець з півня, борщ і пироги з солоним сиром і зеленню, вареники з ягодами, здобні булки, узвар. Випічки намагалися пекти більше, щоб пригостити бідних.

Після служби традиційно освячували колодязі.

Заборони на Трійцю

На Трійцю не можна купатися – русалки можуть втопити.

Не можна важко працювати на Трійцю.

У понеділок після Трійці – в Духів день – наші пращури вшановували землю як іменинницю, тому “турбувати” її, наприклад, працювати в полі, не дозволялося.

Не можна думати про погане.

Не рекомендується на Трійцю ходити на цвинтар, оскільки для цього є спеціальний день напередодні свята – Троїцька поминальна субота.

Що можна робити

У цей день обов’язково слід відвідати церковну службу.

На Трійцю можна свататися. Вважалося, якщо посвататися на Трійцю і одружитися на Покрову (14 жовтня), то сімейне життя буде довгим і щасливим.

У зв’язку з Трійцею українці будуть відпочивати ще один додатковий день – у понеділок, 8 червня.