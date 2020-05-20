Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію щодо підсумків першого року свого президентства.

#Букви розкажуть про ключові моменти.

Стартує пресконференція о 10:30

Спілкування з журналістами пройде в парковій частині Маріїнського палацу в Києві, але в зв’язку з карантином, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженим.

Варто зазначити, що журналістів #Букв відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію.

На прес-конференцію президента Зеленський не акредитували знімальні групи не менше двох каналів – UMN (skrypin. Ua) і “Настоящее время”, а також журналістів видань: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а також авторку проєкту “Соромно” Яніну Соколову.

Керівник “Головкому” Віктор Шлінчак заявив, що інформагентство вперше не акредитували на пресконференцію президента за 10 років існування.

Кореспондент “Українського тижня” Станіслав Козлюк повідомив, що виданню відмовили вже вдруге.

Журналістам “5 каналу” спочатку відмовили в акредитація, про що вони повідомили в ефірі близько 21:00. Але пізніше Офіс президента послав їм інший лист – з підтвердженням акредитації.

Прес-конференцію транслюватимуть онлайн в соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента, а також покажуть канали “UA: Перший”, NewsOne, “24 канал”, hromadske, “1+1”, “Еспресо” і “Прямий” канал.