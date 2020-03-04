У Верховній Раді України починається позачергове засідання, на якому планується змінити склад Уряду.

Про це повідомляють #Букви.

Засідання було скликане за ініціативою президента України Володимира Зеленського. Варто відзначити, що він присутній в залі засідань.

Питання Кабміну має бути розглянуто першим.

Зокрема, очікується відставка прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Його місце може зайняти нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Другим питанням порядку денного позачергового засідання визначено обговорення діяльності Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора в сфері боротьби з корупцією та зміцненні правопорядку.

Також у порядку денному заплановано до розгляду низку законопроєктів, в тому числі про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

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