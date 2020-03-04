Про це повідомляють #Букви.
Засідання було скликане за ініціативою президента України Володимира Зеленського. Варто відзначити, що він присутній в залі засідань.
Питання Кабміну має бути розглянуто першим.
Зокрема, очікується відставка прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Його місце може зайняти нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
Другим питанням порядку денного позачергового засідання визначено обговорення діяльності Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора в сфері боротьби з корупцією та зміцненні правопорядку.
Також у порядку денному заплановано до розгляду низку законопроєктів, в тому числі про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях.
- На закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді 3 березня були узгоджені нові кандидатури міністрів. #Букви розповідали, як буде виглядати оновлений Уряд.
- Народний депутат від “Слуги народу” Галина Янченко повідомляла, що сьогодні Верховна Рада не буде звільняти Генерального прокурора України Руслана Рябошапку.