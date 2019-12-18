Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроєкт про остаточне скасування депутатської недоторканності.

Про це свідчить порядок денний засідання.

У ньому заплановано розгляд у другому читанні законопроєкту про остаточне обмеження депутатської недоторканності (згідно з документом, заходи щодо нардепів буде погоджувати генпрокурор).

Наступний документ на розгляді стосується кошторису Парламенту на поточний рік.

У плані роботи є законопроєкти про вищу освіту і про адміністрування акцизного податку.

Парламент планує ратифікувати угоду з Нідерландами про продовження до 1 серпня 2020 року дії домовленостей про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи МН17.

На розгляді також є документ про приєднання України до Європейського фонду підтримки кіно EURIMAGES; ратифікація угоди з Європейським інвестиційним банком щодо проекту “Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”.

Крім того, нардепи мають намір повторно з пропозиціями президента розглянути законопроєкт про тимчасові слідчі комісії.

О 15:00 розпочнуться парламентські слухання на тему: “Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні”.