Про це свідчить порядок денний засідання.
У ньому заплановано розгляд у другому читанні законопроєкту про остаточне обмеження депутатської недоторканності (згідно з документом, заходи щодо нардепів буде погоджувати генпрокурор).
Наступний документ на розгляді стосується кошторису Парламенту на поточний рік.
У плані роботи є законопроєкти про вищу освіту і про адміністрування акцизного податку.
Парламент планує ратифікувати угоду з Нідерландами про продовження до 1 серпня 2020 року дії домовленостей про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи МН17.
На розгляді також є документ про приєднання України до Європейського фонду підтримки кіно EURIMAGES; ратифікація угоди з Європейським інвестиційним банком щодо проекту “Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”.
Крім того, нардепи мають намір повторно з пропозиціями президента розглянути законопроєкт про тимчасові слідчі комісії.
О 15:00 розпочнуться парламентські слухання на тему: “Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні”.
- Раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності замість скасування депутатської недоторканності пропонує навпаки її посилити.
- 3 вересня Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності. За законопроєкт № 7203 проголосували 373 нардепа (при 300 мінімально необхідних).