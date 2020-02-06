Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроєкт про відкриття ринку землі.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.

У законопроєкті були враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.

Також до сьогоднішнього порядку денного включені законопроєкти про функціонування банківської системи, про внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства, щодо підвищення ефективності роботи Національної громадської телерадіокомпанії України, а також проєкт закону про поліпшення інвестиційного клімату.