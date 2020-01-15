Верховна Рада України сьогодні планує розглянути законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації влади для направлення його до Конституційного суду.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Документ був поданий президентом України Володимиром Зеленським.

У порядку денному також є законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення доступності медичних засобів, які закуповуються за кошти держбюджету.

У другому читанні нардепи розглянуть зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також законопроєкт про загальну середню освіту.

Для повторного першого читання запропонований законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

До розгляду в першому читанні заплановано ще низку проєктів законів: щодо створення національного органу з інтелектуальної власності; щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки; про безоплатну правову допомогу жителям тимчасово окупованих територій та інші.

На 16:00 запланована робота депутатів у фракціях, групах та комітетах.