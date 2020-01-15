Про це свідчить порядок денний засідання.
Документ був поданий президентом України Володимиром Зеленським.
У порядку денному також є законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення доступності медичних засобів, які закуповуються за кошти держбюджету.
У другому читанні нардепи розглянуть зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також законопроєкт про загальну середню освіту.
Для повторного першого читання запропонований законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.
До розгляду в першому читанні заплановано ще низку проєктів законів: щодо створення національного органу з інтелектуальної власності; щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки; про безоплатну правову допомогу жителям тимчасово окупованих територій та інші.
На 16:00 запланована робота депутатів у фракціях, групах та комітетах.
- Раніше президент Володимир Зеленський скерував до Парламенту новий вдосконалений законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.
- Особливий статус міста Севастополь буде збережено в Конституції України до деокупації Криму. Так, в доопрацьованому проєкті закону про внесення до Конституції змін щодо децентралізації Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця.