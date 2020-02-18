У вівторок, 18 лютого, Верховна Рада України продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Про це свідчить порядок денний засідання.

В цілому до законопроєкту було подано 4018 поправок. Раніше депутати встигли розглянути 216 із них.

Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до прийняття.

У законопроєкті були враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.

Крім того, для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновано президентський законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

На порядку денному є і зміни до закону “Про національну безпеку України” про набуття чинності положеннями щодо головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ.