Сьогодні, 13 липня, о 14:00 Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Так, сьогодні планується розглянути внесення змін до статті 6 закону України держбюджеті на 2020 рік і “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельної основі і врегулювання порядку сплати податкового боргу”, №3598.

Верховна Рада також планує включити до порядку денного і розглянути:

проект постанови “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”;

проект закону “Про внесення змін до додатка № 3 і № 6 до Закону України” Про Державний бюджет України на 2020 рік “щодо фінансового забезпечення проведення виборів”;

проект закону “Про внесення зміни до статті 29 Закону України” Про Державний бюджет України на 2020 рік “щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати”;

проект закону “Про внесення змін до Закону України” Про ринок електричної енергії “.

Ряд законопроектів пропонується розглянути в першому читанні, серед яких:

соціальний захист населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19);

забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств на отримання земельної частки (паю).

У другому читанні Верховна Рада планує:

зайнятися удосконаленням механізму справляння госсборов за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України.

Також на порядку денному на цей день проект постанови “Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук”.