Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути в першому читанні зміни до закону про Вищий антикорупційний суд.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Крім того, для розгляду в першому читанні запропоновані зміни до Лісового кодексу (щодо проведення національної інвентаризації лісів).

У другому читанні Рада повинна розглянути законопроєкт про спрощення доступу телеком-провайдерів до об’єктів інфраструктури.

На порядку денному є і скасування дії закону про стройовий статут Збройних сил.

Нардепам запропоновано для ратифікації угоду з Литвою про працевлаштування.

Крім того, в першому читанні Парламент планує розглянути спрощення отримання українського громадянства.

На 16:00 у нардепів запланована робота у фракціях і комітетах.