Про це свідчить порядок денний засідання.
Крім того, для розгляду в першому читанні запропоновані зміни до Лісового кодексу (щодо проведення національної інвентаризації лісів).
У другому читанні Рада повинна розглянути законопроєкт про спрощення доступу телеком-провайдерів до об’єктів інфраструктури.
На порядку денному є і скасування дії закону про стройовий статут Збройних сил.
Нардепам запропоновано для ратифікації угоду з Литвою про працевлаштування.
Крім того, в першому читанні Парламент планує розглянути спрощення отримання українського громадянства.
На 16:00 у нардепів запланована робота у фракціях і комітетах.
- Раніше депутати Верховної Ради України ухвалили законопроєкт №5495 “Про збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів” з поправками президента України, який встановлює жорстку криміналізацію контрабанди лісу-кругляка.