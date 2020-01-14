Про це свідчить порядок денний засідання ВР.
Так, планується розглянути ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії.
Також на порядку денному є проєкт закону щодо створення Фонду розвитку підприємництва, на який спрямують 2 млрд грн. Цей документ також ініціював глава держави.
Крім того, Рада має намір ввести новий формат діяльності митної та податкової служб.
Парламент розгляне в першому читанні законопроєкт, який стосується забезпечення соціального захисту одиноких осіб, які досягли 80-річного віку, і підвищення соціальних гарантій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Для включення до порядку денного та прийняття рішення передбачено питання про систему іномовлення України.
У плані роботи також є низка ратифікацій, серед яких: із Сінгапуром – про уникнення подвійного оподаткування; з Грузією – про вільну торгівлю; з Бразилією – про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах та інші.
- Раніше Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, яким передбачається спрямування 2 млрд грн на нову бюджетну програму “Фонд розвитку підприємництва”.
- 3 грудня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, покликаної стимулювати українців за кордоном повертатися в країну. Програма називається “Повертайся і залишайся”. Перший її етап – доступні кредити для відкриття бізнесу.