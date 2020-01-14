Верховна Рада України після новорічних канікул сьогодні знову збереться на засідання, під час якого розгляне низку законопроєктів.

Про це свідчить порядок денний засідання ВР.

Так, планується розглянути ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії.

Також на порядку денному є проєкт закону щодо створення Фонду розвитку підприємництва, на який спрямують 2 млрд грн. Цей документ також ініціював глава держави.

Крім того, Рада має намір ввести новий формат діяльності митної та податкової служб.

Парламент розгляне в першому читанні законопроєкт, який стосується забезпечення соціального захисту одиноких осіб, які досягли 80-річного віку, і підвищення соціальних гарантій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення передбачено питання про систему іномовлення України.

У плані роботи також є низка ратифікацій, серед яких: із Сінгапуром – про уникнення подвійного оподаткування; з Грузією – про вільну торгівлю; з Бразилією – про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах та інші.