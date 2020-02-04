Сьогодні стартує третя сесія Верховної Ради 9-го скликання. Під час першого засідання нардепи планують розглянути низку важливих питань.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, народні обранці планують розпочати свою роботу з розгляду постанови про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України. Замість неї віце-прем’єром розвитку громад і територій хочуть призначити Дениса Шмигаля.

Для попереднього схвалення нардепам запропоновано законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 осіб.

Крім того, нардепи приймуть рішення щодо подальшої роботи над законопроєктом про підпорядкування президенту органів ДБР і НАБУ.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроєкт про фінансовий лізинг і зміни до Лісового кодексу.

У другому читанні до розгляду заплановано законопроєкт про кримінальну відповідальність “злодіїв у законі”.