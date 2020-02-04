Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, народні обранці планують розпочати свою роботу з розгляду постанови про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України. Замість неї віце-прем’єром розвитку громад і територій хочуть призначити Дениса Шмигаля.
Для попереднього схвалення нардепам запропоновано законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 осіб.
Крім того, нардепи приймуть рішення щодо подальшої роботи над законопроєктом про підпорядкування президенту органів ДБР і НАБУ.
У першому читанні нардепи розглянуть законопроєкт про фінансовий лізинг і зміни до Лісового кодексу.
У другому читанні до розгляду заплановано законопроєкт про кримінальну відповідальність “злодіїв у законі”.
- 17 січня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував задовольнити заяву про звільнення міністра розвитку громад і територій Альони Бабак.
- Комітет також рекомендував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій (замість Бабак). За це рішення проголосували 22 члени профільного комітету.