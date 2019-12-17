Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, на ранок заплановано розгляд у другому читанні законопроєкту про остаточне обмеження депутатської недоторканності (згідно з документом, заходи щодо нардепів буде погоджувати генпрокурор).

Повторно з пропозиціями президента Володимира Зеленського депутати розглянуть законопроєкт про тимчасові слідчі комісії.

На порядку денному є і законопроєкт про вищу освіту, а також проєкт закону, який уточнить порядок адміністрування акцизного податку.

Рада визначиться, кого призначити в конкурсну комісію з визначення складу наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

Для повторного розгляду після доопрацювання запропоновано законопроєкт про держпідтримку “Пласту”.

Депутати також планують ратифікувати угоду з Нідерландами про продовження до 1 серпня 2020 року дії домовленостей про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи МН17.