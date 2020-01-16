Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, спочатку Рада розгляне проєкт постанови про календарний план проведення третьої сесії. Для повторного першого читання запропонований законопроєкт про легалізацію азартних ігор.

У другому читанні депутати планують розглянути зміни до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, законопроєкт про повну загальну середню освіту та проєкт закону про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

Для розгляду в першому читанні запропоновані законопроєкти про лізинг і громадянство.

Проєкт закону про розвідку розглянуть у повторному першому читанні.

Також Рада має намір спростити доступ телеком-провайдерів до об’єктів інфраструктури.