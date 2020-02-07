Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту про запуск ринку землі.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи почнуть свою роботу з години запитань до Уряду. Планується, що з доповіддю виступить міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Крім того, на запитання депутатів повинен відповісти прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Потім нардепи продовжать розглядати поправки до законопроєкту про землю. До другого читання до документа подали понад 4 тисячі правок. Напередодні депутати встигли розглянути лише 184 з них.

Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.

У законопроєкті були враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.