Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку законопроєктів і заслухає звіти трьох слідчих комісій.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи розглянуть зміни до Земельного кодексу та інших законодавчих актів з планування використання земель.

Крім того, для розгляду в першому читанні запропоновано проєкт закону про перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

Надалі Рада заслухає звіти слідчих комісій з питань: розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років; зловживання службовим становищем деякими посадовими особами (зокрема, президентом Української асоціації футболу); розслідування дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу РФ.

Також нардепи планують включити до порядку денного внесення деяких змін до Регламенту ВР, зокрема щодо графіка проведення пленарних засідань.