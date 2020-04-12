Про це розповідають #Букви.

Як і у православних, католицької Пасхи передує Великий 40-денний піст. Святкування Великодня починається в Страсну суботу, коли в католицьких храмах проходить богослужіння. Перед початком Навечір’я Пасхи запалюється пасхал – свічка, вогонь якої роздають всім християнам.

Під час Літургії Слова читається дев’ять біблійних читань. За Літургією Слова слід Літургія Хрещення (в католицькій церкві вважається особливо почесним хрестити дорослих людей в ніч перед Великоднем) і Євхаристійний літургія. А закінчується служба традиційним проголошенням “Христос воскрес!”, На що віруючі в храмі відповідають “Воістину воскрес!”

У зв’язку з карантином віруючих закликали в 2020 році брати участь в богослужіннях віддалено – за допомогою онлайн-трансляції.

Католицькі великодні богослужіння, крім католицького телебачення EWTN, транслюватимуть “5 канал” і “UA:Перший”.

Пасхальна Вігілія під проводом Папи Франциска з базиліки святого Петра у Ватикані Пасхальна Вігілія під проводом Папи Франциска з базиліки святого Петра у Ватикані.

Трансляцію можна дивитися також на YouTube-каналі EWTN Ukraine https://www.youtube.com/channel/UC-u4sCUtoABZ5VtCroroTdA та в кабельних мережах міст: http://ewtn.org.ua/ewtn-po-ukrayini/

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Нехай Бог щедро благословить Вам! Опубліковано EWTN Україна Субота, 11 квітня 2020 р.