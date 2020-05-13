Про це повідомляє пресслужба парламенту.
“У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 травня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання”, – йдеться в розпорядженні.
Зокрема, під час засідання планується розглянути питання про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №3354 “Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати”.