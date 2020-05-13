Про це повідомляє пресслужба парламенту.

“У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 травня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання”, – йдеться в розпорядженні.

Зокрема, під час засідання планується розглянути питання про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).